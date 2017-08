33 utstillere under markedet

Vesteraalens Avis

I morgen fylles Markedsgata og torget til randen. Flust av utstillere stiller opp med sine produkter, mat og drikke.

Arrangør Stokmarknes Vel fikk i samarbeid med Hadsel Bygg og Vedlikehold revet fire meter av murveggen som skiller parkeringsplass og torg.

– Denne åpningen i muren har vi i Stokmarknes Vel fått lov til å lage fordi vi vil at folk skal komme seg rundt på torget under Markedet, men også ellers. Tilgjengelighet for alle. En liten smak av begrepet universell utforming, skriver Kate Adolfsen-Trabelsi på velforeningens facebooksider.