Starter med nytt parkeringssystem

Nytt parkeringssystem på Skagen klart til bruk:

– Parker bilen og la teknologien gjøre jobben

– Du slipper å tenke på å betale parkeringsavgift når du kommer til flyplassen. Alt du trenger å gjøre er å parkere bilen og la teknologien gjøre jobben, sier lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn, Trond Holten.

Automatisk registrert

Det nye systemet, som er utviklet av Europark, innebærer at alle biler som kjører inn på parkeringsplassen på flyplassen, blir automatisk registrert. Det foregår ved elektronisk skiltgjenkjenning når man kjører inn og ut, som blir registrert av oppmonterte videokameraer. Når man returnerer fra flyreisen kan man velge om man vil betale parkeringsavgiften på lokal betalingsautomat, via Europarks nettside, eller så kan man motta en faktura i posten.

Forsinket

Ifølge Holten har det nye systemet vært i drift på flere større flyplasser i lang tid.

–Det er et veldig effektiv system som har blitt testet ut med hell flere steder. Dersom man lar være å betale på flyplassen, kommer det uansett en faktura i posten. Vedkommende som står registrert som eier, vil motta fakturaen, sier Holten.

– Teknologien går fremover. Det er heldigvis slutt på den tiden da måtte legge parkeringslappen i frontruta, legger han til.

Utgangspunktet var at det nye parkeringssystemet skulle tas i bruk tidligere i høst, men på grunn av defekter på to av overvåkingskameraene hos leverandøren, måtte prosjektet utsettes. Men nå er det altså klappet og klart og vil bli iverksatt fra mandag morgen.

Mindre stress

Hovedårsaken til at Avinor innfører systemet på sine flyplasser, er for å gjøre det enklere for begge parter. Lufthavnene får mindre å administrere. Passasjerene på sin side får en mer komfortabel start på reisen.

– De reisende slipper stress og får derfor en mer en komfortabel start på reisen, sier han.

– Men det betyr ikke at vi oppfordrer passasjerene om å komme mye senere til innsjekk. Møt gjerne opp i god tid uansett. Da blir det også bedre anledning til å slappe av med en kopp kaffe før avreise, sier Holten.

Innføres landet rundt

Stokmarknes lufthavn er foreløpig den første flyplassen i Vesterålen som innfører det nye parkeringssystemet. Men alle Avinors lufthavner skal i gang med løsningen før jul. Unntakene er Vardø, Værøy, Hasvik, Røst, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg og Sørkjosen. Disse vil avvikle kommersiell parkering, og vil dermed ikke bli omfattet av den nye parkeringsforskriften. Svalbard er heller ikke en del av dette systemet inntil videre.