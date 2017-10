Sliter med deling på Melbu

Vesteraalens Avis

Torbjørn Lappegard styrer skolesektoren i Hadsel. Han forklarte for politikerne hvorfor det viser seg vanskelig å slå sammen grupper – eller klasser.

Det er årlig rundt 300 elever på skolen på Melbu, og fordelt på ti årstrinn gir det i snitt 30 elever på år.

Tredjeklasse, fjerde-, femte-, syvende-, åttende- og niendeklasse er alle over delingstallet, ifølge Lappegard. Derfor er disse trinnene delt i to grupper per årstrinn.

Tiende klasse er akkurat på 30 elever. Klassen er delt, og den har vært delt i ni år – og bør derfor fullføres delt, sa Lappegard. Sjetteklasse på 26 skulle vært slått sammen, men er holdt i to av ulike grunner, nemlig faglig og organisatorisk.

I andre klasse er også på delingstallet 28, men den er også delt. Melbu skole har tradisjonelt relativt sett hatt mange elever fra asylmottak. Per i dag er tallet 27. Det gir både språklige og andre utfordringer, forklarte oppvekstsjefen.

Han medga at det er vanskelig å slå sammen grupper på skolen.