– Hurra! Nå blir det vernebygg!

Varaordfører Kurt Jenssen og museumsdirektør Geir Arne Johansen i Museum Nord møtte torsdag Kulturdepartementet. Med på møtet var også Kjell-Børge Freiberg (Frp), Jonny Finstad og Margunn Ebbesen (begge fra Høyre).

– Vi har fått signalene og tryggheten vi trenger for å gå videre med prosjektet. Nå er det full gass, sier museumsdirektør Jensen til Bladet Vesterålen.

Starter bygginga i august

Museum Nord presenterte store planer for hvordan man ønsket seg det nye Hurtigrutemuseet, og hvordan det innglassede «Finnmarken» skulle være en naturlig del av det ferdige museet.

Anbudet lyses ut i januar og kontrakten skrives rundt påske. Byggestart er i august, og byggetida er beregnet til å være om lag ett år, sier en jublende glad hadselordfører Siv Dagny Aasvik til VOL.

– For å bruke et bilde: Dette er den aller øverste ringen i den «kransekaka» som arbeidet med overbygg over Hurtigrutemuseet har vært. Nå kan vi endelig slå fast at det blir overbygg, og byggingen starter i august neste år, sier hadselordfører Siv Dagny Aasvik.

Det var jubel i 2014 da staten sa ja til å gå inn med 40 millioner kroner til vernebygg, mens både Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune hadde lovet å gå inn med tilsvarende beløp hver. Hadsel kommunes bidrag består i trekantbygget, samt lånemidler.

– Det er mange som nok må klype seg i armen i dag. Signalene fra regjeringen gjør at Museum Nord endelig er trygge, og kan sette i gang prosessen, smiler hadselordfører Siv Dagny Aasvik.

Anbud

I januar lyses det ut anbudskonkurranse, med underskriving av kontrakt trolig rundt påske, og med byggestart i august til neste år. Det er ifølge ordføreren regnet rundt ett års byggetid.

– Nå blir drømmene til virkelighet, og det vil bety svært mye for mange. Jeg må rose ildsjelene i Stiftelsen Norsk hurtigrutemuseum, med Sten Magne Engen i spiss, samt blant andre administrasjonen i Hadsel kommune som har jobbet hardt med prosjektet i mange år, sier ordfører Aasvik til VOL.

For kommunen betyr realiseringen av planene at man høyst trolig vil få fylt de ledige arealene i kulturhuset, som over en tid har voldt kommune-økonomene en viss hodepine.

- For Hadsel og Vesterålen som turistmål vil nyhetene om Hurtigrutemuseet bety svært mye, konkluderer ordføreren.