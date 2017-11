Mikael Olsen forlenger med Melbo

Vesteraalens Avis

Melbos forsvarsklippe, Mikael Olsen, som returnerte til moderklubben i sommer, har forlenget kontrakten, ifølge Melbos Facebook-side.

Det betyr at han også blir å se i MIL-drakten i 2018. Olsen, som er godt i gang med en omfattende masteroppgave i Tromsø, der han bor og studerer, kommer fortsatt til å bo i «Nordens Paris». Sammen med Melbo-trener Thomas Rønning, skal Olsen sy sammen et opplegg for videre satsing. Selv er Rønning fra seg av begeistring over kontraktforlengelsen.

– Mikael Olsen er en fantastisk flott kar med gode holdninger og går foran i krigen. Han stiller krav til de rundt seg og med sin tilstedeværelse og aura kan han påvirke hele spillergruppen positivt. Jeg er vanvittig glad for at Mikael er med oss videre og dette er også viktig for hele klubben, sier Rønning til klubbens hjemmeside.