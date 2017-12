Alle fylker får eget mobbeombud fra neste høst

Nyheter

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Nordland var det første fylket til å innføre ordninga med mobbeombud, etter et vedtak i fylkestinget i 2014.

– Mobbeombudet skal påse at de videregående skolene i Nordland har et kvalitetssystem som sikrer at elevene rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, sa Håvard Wårheim Johansen, mobbeombud i Nordland, i en pressemelding samme år som det ble vedtatt.

Nå får alle denne ordninga

Fra høsten 2018 blir ordningen utvidet til å gjelde alle fylker.

– Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Håpet er at et mobbeombud vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler. Mobbeombudet skal være uavhengig av skoleeierne.

– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen, sier Røe Isaksen.

Fylkessammenslåinger

Fra 2020 vil fylkeskartet måtte tegnes på nytt på grunn av regionreformen. Regjeringen setter derfor i gang en følgeevaluering av ordningen for å få innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene.

