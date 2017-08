Får penger fra forskningsrådet til å utvikle digitalt servicetorg

Hadsel

De har tidligere fått støtte fra Fylkesmannen til utvikling av første versjon av deres digitale servicetorg. Denne uken bestemte Norges forskningsråd seg for å støtte Hadsel og Øksnes kommuner med til sammen 300.000 kroner til et forprosjekt med mål om å utvikle neste versjon.

– Vi ser nå at forskningsmiljøer utenfor kommunen har stor tro på vårt prosjekt, også når det måles opp imot resten av kommune-Norge. Jeg tror dette også er et signal om at vi har gode sjanser for videre støtte til hovedprosjektet om vi nå gjennomfører et godt forprosjekt med denne støtten, sier prosjektleder i Hadsel, Elise Andreassen, i en pressemelding fra Hadsel kommune torsdag.

Enklere for alle

Av 119 søknader til forskningsrådets FORKOMMUNE-program fikk 13 støtte. Målet med programmet er utvikling av ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren.

Prosjektet har sitt utspring i Hadsel kommune, hvor man har hatt ønske om å se på mulighetene for å automatisere noen av tjenestene til innbyggerne. Dette både for å øke tilgjengeligheten og for å effektivisere.

– Jeg kan kjøpe flybilletter, betale regninger og få meg en skoleplass på internett, hele døgnet, gjerne fra min egen sofa. Men skal jeg søke om å bygge garasje eller finne ut hvor søknaden min står, må jeg enten ringe og håpe saksbehandler er ledig, eller gå på rådhuset i åpningstiden. Hadde jeg en digital løsning som var enkel, tilgjengelig og selvforklarende nok til at jeg fikk løst oppgaven, ville det gitt en mye enklere hverdag både for meg og de som skal besvare søknaden min, sier Andreassen i pressemeldingen.

Lanseres i høst

Hadsel samarbeider med Øksnes om prosjektet, og målet er at løsningen skal bli så bra at den kan brukes i alle norske kommuner.

– Hadsel tar i høst i bruk første versjon av digitalt servicetorg, noe som forprosjektet det nå er innvilget støtte til, blir en videreføring og oppgradering av, sier Andreassen.