Åpen for å bosette flere flyktninger

Som VOL skrev om i forrige uke har rådmannen anbefalt politikerne i Øksnes at de vedtar å bosette 10 flyktninger i år.

I utgangspunktet har de vedtatt at kommunen årlig skal bosette 15, men Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har varslet at på grunn av nedjusterte bosettingsprognoser vil det kun være behov for å bosette 10.

Rådmannens innstilling til vedtak var at Øksnes etterkom dette ønsket. I saksfremlegget ble det likevel presisert at hvis Voksenopplæringen får tilgang til nye undervisningslokaler i løpet av året, har man kapasitet til å bosette opp mot 20.

Store forbedringer

Det var bred enighet blant politikerne, fra Frp til SV, om å støtte rådmannens forslag da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag. SVs Ellen B. Pedersen berømmet det arbeidet som er gjort i kommunen på dette området det siste året.

– Det har skjedd store forbedringer i den kommunale flyktningvirksomheten, og det er en helt annen hverdag når det kommer til samarbeid om flyktninger i dag, enn det var for bare ett år siden, sa SV-politikeren, som også er kommunelege. Tidligere har Flyktningetjenesten ligget under NAV, nå er det opprettet en egen enhet i kommunen, hvor Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten er samorganisert.

– 10 må vi klare å bosette, om det skulle være behov for å bosette flere, bør vi også klare det uten problemer, sa Pedersen.

Interkommunalt samarbeid

ØTLs Jørn Martinussen kom med forslag om å ta initiativ til et interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger.

– Det er ikke lenge siden vi hadde en helt annen situasjon, hvor det var behov for å bosette veldig mange flyktninger i Norge. Nå har situasjonen snudd, og behovet er ikke det samme. Det er kommuner rundt oss som har kommet lenger enn oss i å bygge opp en kapasitet, og opplever at de ikke blir brukt, blant annet i Andøy. Jeg kunne tenke meg at vi tok dette til arbeidsutvalget i regionrådet, for å se om det er mulig å få til et interkommunalt samarbeid om bosetting i Vesterålen.

Rådmannen pekte på at det allerede er etablert et godt samarbeid mellom kommunene, og at ytterligere samarbeid ikke nødvendigvis vil gjøre arbeidet enklere for Øksnes sin del.

– Det er et kommunalt anliggende å vurdere bosetting. En del kommuner har også private aktører som tar imot mindreårige flyktinger, der de kan lage store mottak, uten å avklare med kommunen om de har kapasitet. I Øksnes bygger vi opp kapasiteten i forhold til signaler vi får fra IMDi, sa fungerende rådmann Elise Gustavsen.

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) kom med forslag om at kommunen bosetter 10, men at man ved behov tar imot flere. Dette støttet alle bortsett fra Høyres representant.

Et enstemmig formannskap gikk også inn for å løfte saken til regionrådet, for å se om det er mulighet for samarbeid på tvers av kommunene.