Arbeidstilsynet krever tiltak

Andøyposten

I et brev til Andøy kommune fra Arbeidstilsynet varsler seksjonsleder Marit Torsvik at de kommer til å få tvangsmulkt. Hun minner om tidligere korrespondanse i saken der det er gitt en rekke fristutsettelser på vedtak om pålegg fra 20. juli 2017, sist i et brev fra 24. mai 2019. Her fikk kommunen en frist til 31. desember for å oppfylle pålegget.