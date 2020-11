Solgte rekorddyr bolig i oktober

Eiendom





Det siste året har VOL skrevet en del om en enebolig i Sørliveien på Sortland. Den ble først lagt ut for salg med en prisantydning på ti millioner kroner. Først i oktober i år ble ble boligen offisielt solgt, ifølge eiendomsregistret, der den sto oppført med en salgspris på 8,5 millioner kroner.

– Dette er en bolig hvor det ikke er spart på noe og den er særdeles velholdt og har en unik beliggenhet med utsikt over Sortlandssundet. Videre er det en utrolig godt opparbeidet tomt, den ligger i et stille og skjermet område og har nærhet til marka. Derfor har takstmannen satt en så høy verdi på boligen, uttalte eiendomsmegler Oddgeir Gjertsen til VOL i fjør høst.

Det ble også solgt andre forholdsvis boliger i både Sortland og Vesterålen i oktober. På Sortland ble det solgt en bolig i Sørhamna 13 B, til en verdi av 4.050.00 millioner kroner. Ellers ble det solgt to boliger i Sortland til en verdi av henholdsvis tre og tre og en halv million kroner.

(+) Eiendomsoverdragelsene i Sortland i oktober finner du her

I Hadsel ble det solgt boliger for 27,5 millioner kroner i oktober, der den dyreste gikk for 3,335 millioner kroner. Ellers ble to boliger i henholdsvis Linerleveien og Bitterstadveien, solgt for 2,5 og 2,75 millioner kroner.

(+) Eiendomsoverdragelsene i Hadsel i oktober finner du her

I Øksnes ble det solgt boliger for 9,3 millioner kroner i forrige måned, der den dyreste overdragelsen var 2,5 millioner kroner.

(+) Eiendomsoverdragelsene i Øksnes i oktober finner du her.

Noe eksplosivt eiendomssalg var det heller ikke i Bø i oktober, men det vekte noe oppsikt at eiendomskongen og skilegenden Bjørn Dæhlie var en av månedens huskjøpere i kommunen. Han flytter som såkalt skatteflyktning og er en av foreløpig fire millionærer som har meldt flytting til Bø på grunn av redusert formueskatt. Boligen han kjøpte var for øvrig ikke i den stiveste prisklassen og kostet han 1.200.000 millioner kroner.

(+) Eiendomsoverdragelsene i Bø i oktober finner du her.

Når det gjelder Andøy, gikk den dyrest registrerte boligen i eiendomsregistret i oktober, for 2,4 millioner kroner. I regionen som helhet ble det solgt boliger for 113 millioner kroner.

(+) Eiendomsoverdragelsene i Andøy i oktober finner du her.