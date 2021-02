Solgte boliger for 122,6 millioner i januar

Eiendom

Det er knappe fire millioner mindre enn det ble solgt for i desember, da den totale omsetningen var på 126 millioner kroner.

I Øksnes ble det dog ikke omsatt for like mye som i de andre kommunene. Totalt ble det omsatt for 8,5 millioner kroner. Den dyreste eiendommen i kommunen ble omsatt for 1,7 millioner kroner. Den nest dyreste gikk for 1,52 millioner, med andre ord ikke blant de stiveste boligprisene fra forrige måned om vi ser hele regionen under ett.

Når det gjelder Bø, var det heller ikke særlig stor omsetning der i januar. Det totale eiendomssalget endte tilslutt på 12,3 millioner kroner. Salget av Handkleppveien 4, fra Prp Eiendom til Bø Tre AS, var den dyreste overdragelsen. Sluttsummen endte på 4,4 millioner kroner.

I Andøy endte eiendomssalget i januar på 18,3 millioner kroner. Her utgjorde ett salg halvparten av summen. Det var gårsbruket 27/57 som ble solgt for 9, 6 millioner kroner.

I Hadsel gikk det noe hetere for seg på boligmarkedet i januar. Det totale salget endte på 49,7 millioner kroner, der flere eiendommer gikk for mer enn fem millioner kroner. Dyrest var salget av Verkstedbakken 27, som gikk for 6, 1 millioner kroner. To andre boliger i Verkstedbakken hadde også solide prislapper, med henholdsvis 5,4 og 5,1 millioner kroner.

Hva så med Sortland? Eiendomsomsetningen endte på 33,8 millioner i Blåbyen i årets første måned, noe som er en anelse lavere enn det som er vanlig. Den dyreste overdragelsen var Torggata 19, som ble solgt for 6,4 millioner kroner.

