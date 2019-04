– Hva gjøres for å sikre pilotutdanning på Andøy?

New Articles

Dette er spørsmålet Nordlund har stilt til kommunal og moderningsministeren:

«Andøy-samfunnet står foran et stort tap av arbeidsplasser som følge av nedlegging av den maritime patruljefly virksomheten. Nå er det i midlertidig kjent at et selskap ønsker å etablere pilotutdanning på Andenes med muligheter for et betydelig antall arbeidsplasser. Regjeringen forventes å bidra i omstillingsprosessen de har skapt behovet for. Hva akter statsråden som ansvarlig i regjeringen for omstillingskommuner å bidra med av løsninger for å sikre etableringen av en internasjonal pilotutdanning på Andøy?»