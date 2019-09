– Om vi ønsker gode samfunn må vi ta hele landet i bruk

New Articles

– Ja, det er absolutt en god dag i dag og jeg er ydmyk og oppstemt over gårdagens resultat. Det var på alle måter en tillitserklæring jeg ikke tar lett på. Nå skal jeg utnytte posisjonen Høyre i Bø har fått til å være en pådriver overfor regjeringen og Høyre sentralt. Målet er å klare å bevise at dersom en ønsker gode samfunn må vi ta i bruk absolutt hele landet gjennom en distriktspolitikk som legger til rette for det. Dette er noe jeg kommer til å påpeke flere ganger overfor sentrale politikere, lover Pedersen som allerede i morgen reiser til hovedstaden i møter.