Nanna Withs plass på Stokmarknes er åpnet

Kommunestyret i Hadsel vedtok tidligere i år at flere veier, som enten er navnløse eller har like navn, skal kalles opp etter lokale kvinner.

Nå har Norges første kvinnelige redaktør, Nanna With, fått oppkalt markedsplassen på Stokmarknes etter seg. Hun var redaktør i Vesteraalens Avis fra 1905, men har også vært involvert i andre avis og bokprosjekter. Blant annet etablerte hun egen avis i daværende Kristiania og Nanna With Forlag.

Under åpningsseremonien holdt Margot Notø Vik, også hun tidligere redaktør i Vesteraalens Avis, et miniforedrag om Withs liv.

- Inspirert av Nanna Withs ånd

- Jeg fikk ikke bare applaus da jeg gav ei bestilling på at vi skal kalle opp veier og steder i Hadsel etter kvinner. Jeg møtte på alt fra praktiske innvendinger til motforestillinger som: «ja, men den damen har ikke bodd i denne vegen». Som om noen sa det da vi oppkalte gater etter Richard With og andre menn, forteller Aasvik.

Orføreren husker godt hvordan det var å være ung og uerfaren kvinne i politkken. Hun synes derfor det er viktig at man er bevisst på hvordan man minnes folks innsats i samfunnet.

- Jeg er inspirert av Nanna Withs ånd. Det å være ordfører eller redaktør er ikke noe som skal være forbeholdt kun menn. Man skal ikke undervurdere betydningen av å hedre både kvinner og menn - og folk med ulik bakgrunn når vi kaller opp bygg og gater eller reiser statuer. For måten vi roser innsatsen på, har noe å si for mennesker som vil bygge og bo i Hadsel. Det handler om hvordan vi ønsker at samfunnet skal være, påpeker Aasvik.