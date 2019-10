Vellykket sprang fra kor til kabaret for Kordamen

New Articles

Kordamen har fått kjørt seg under helgas miniturne, som omfattet spilling på Hennes, i Sigerfjorden og på Melbu. Her var det ikke ei vanlig koroppsetting. Damene har måttet lære seg å spille kabaret. Premieren på forestillinga «Kvinneliv - en kabaret med latter og alvor» spilte de for fullt hus.

Ann Helen Johnsen fra Kvitnes og Nina Samuelsen fra Sortland er veldig fornøyd, etter at showet er over.

– Hvordan var det å stå på scenen her i dag?

- Det var med skrekkblandet fryd, sier Ann Helen.

- Men det var veldig godt å komme i gang. For jeg har våknet midt på natta av at jeg har sunget. Dette har ligget over meg ei stund, forklarer hun.

- Det var et fantastisk publikum, synes hun.

- Ja det var toppen at vi kunne synge til full sal. Det var bare artig, repliserer Nina Samuelsen fornøyd.

– Er det noe som har vært vanskelig å få til i denne forestillinga?

- Ja det har vært veldig uvant å spille skuespill innimellom sangene. Vi er vant med å synge, men de små revyscenene mellom sangene er nytt for oss, svarer Nina.

- Han Tom-Stian Lenningsgvik har vært flink til å få oss til å gjøre ting jeg ikke hadde trodd at vi kunne gjøre, roser hun instruktøren.

- Det å ha replikker og være i en rolle. Å feste blikket på rett sted. Bruke mikrofon. Det var veldig skummelt, synes Ann Helen.

- Vi har tøyd noen grenser med dette opplegget, understreker hun.

– Det så ikke ut som du syntes det var skummelt der fremme på scenen.

- Det var nesten så knærne mine gikk bakover i stedet for fremover. Det bare skuespill, svarer Ann Helen og ler.