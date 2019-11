– Nå må vi forenes igjen, vi må bli Hålogaland igjen, finne våre gamle allierte

New Articles





Vi er ikke brikker i Oslos sjakkspill lengre, vi er Hålogaland igjen. 1000 år som kolonistat er over, 1000årsnatten er forbi, Nordlandsgjelden er betalt og «Nord-Norgesproblemet» er løst. Nå er det opp til oss hvor vi skal gå.

Harald Hårfagre var en smart småkonge, han sluttet fred med en av verdens mektigste handelsnasjoner, Hålogaland. Hårfagre samlet et rike, en samling av småriker sør for Trondheim. Men hans etterkommere har alle frådet rundt kjeften som rabiesbefengte villhunder uten eiere. De ville ha Nord-Norge.

En ting har de alle lært, Olav Tryggvasson, Olav Harraldson og Hitler. Nord-Norge glemmer ikke, Nord-Norges venner glemmer ikke. Da Olav Tryggvasson så Hålogalands krigsflåte skjønte han at livet var over. Med full utrustning hoppet han i havet og sank til bunns som en stein, aldri ble han sett igjen.

- Sametinget har samlet sine folk, lagt uenigheter til sides og bygget en maktstruktur, denne strukturen er svaret for Nord-Norge.

Men han hadde gjort uopprettelig skade, han hadde satt regionene i Nord-Norge mot hverandre. De jaget hverandre fra skanse til skanse og det endte med at Odins sønner døde fullstendig ut. Hålogaland skulle aldri igjen bli et verdens-sentrum. Den nordnorske eliten ble utryddet eller dro til Island. De tre stedene som kan ha vært de viktigste, fra omlag år 100 etter kristus (Borg i Lofoten, Dønna på Helgeland og Andøya i Vesterålen) ble forlatt og åpen for 1000års mørket som senket seg over landet eller ble offer for borgerkrig arrangert av en sentralmakt langt unna, slik som skjedde på Dønna.

Men hvorfor var det kalde, ufremkommelige landet så sterkt og viktig? Tre stikkord: ressurser,nettverk og samhold. Nå er tusen år gått siden den største historieforfalskningen i vår historie bidro til å avslutte dynastiet i nord, nemlig «slaget på Stiklestad». Det er overhodet ikke sikkert at det var noe slag i det hele tatt, men bare at røveren Olav Digre kødda med feil folk. Han ble en helgen, Olav den Hellige, og vi fikk Nordlandsgjelden.

Nå må vi forenes igjen, vi må bli Hålogaland igjen, finne våre gamle allierte, verne om våre ressurser og kultur. Hvis vi ikke krangler innbyrdes så er 1000 års natten snart forbi.