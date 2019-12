Bø Gårdsslakteri vant Innovasjon Norge-pris

New Articles

Dette opplyser Innovasjon Norge i ei pressemelding.

Bø Gårdsslakteri drives av Arne Einar Olaussen, som startet slakteriet i 2012 da Nortura la ned slakteriet på Sortland. Olaussen er selv utdannet slakter og kokk, og har 40 års erfaring fra slakterfaget.

Innovativt slakteri



Bø Gårdsslakteri ønsker å utvikle nye og gode produkter av kjøtt, og utnytter lokale ressurser av blant annet geit og kjekjøtt. Gårdsslakteriet tilbyr også halalkjøtt som er et økende marked både lokalt og regionalt.

– Bø Gårdsslakteri AS bidrar til verdiskaping for lokale gårdbrukere. Gjennom slakting lokalt blir det kort vei fra gård til slakteri, noe som gir god dyrevelferd. Bedriften ivaretar lokal kunnskap om slakting og et behov i markedet om nærslakting, sier Monica Ahyee, regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland.

– Med å få en slik pris som bedriftsutviklingsprisen, føler vi at vi får en slags aksept fra samfunnet for at vi har skapt noe som er positivt for bygda og distriktet ellers. Vi har fått satt den lille bygda vår på kartet langt utenfor vår region, ved å tilby tjenester for bønder og gode produkter til kunder rundt omkring i vårt langstrakte land, sier Arne Einar Olaussen.

En stor ressurs



Bønder både fra Vesterålen, Lofoten og Harstad området leverer råvarer til Bø Gårdsslakteri som slakter, skjærer, produserer og selger produktene videre. Slakteriet har fokus på rene, naturlige produkter og lokale mattradisjoner og det er også et eget utsalg i tilknytning til gårdsslakteriet.

Slakteriet er en stor ressurs for lokalsamfunnet og tilbyr arbeidspraksis, språktrening og lokale arbeidsplasser. Olaussen tar også imot besøksgrupper fra skoler og bedrifter, og bidrar til at ungdom får kjøttproduksjon og lokale produkter.

– Det er utrolig flott å se at en bedrift som Bø Gårdsslakteri vinner bedriftsutviklingsprisen. De er en aktør som ikke er redd for å prøve nye ting, og de har vist viktigheten av dette ikke bare for nærmiljøet, men for hele regionen, sier Monica Ahyee, regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland.

Om bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner og de fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.

Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020.