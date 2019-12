Ni av ni ambulansefly fra Babcock tilgjengelig

New Articles

Det melder Babcock i ei pressemelding.

Mandag 9. desember hentet Babcock inn to erstatningsfly for flyene som ble satt på bakken grunnet teknisk feil. De to erstatningsflyene ble plassert på basene i Tromsø og Alta.

Onsdag 11. desember ble det tredje erstatningsflyet satt inn for fly nummer to på Gardermoen. Erstatningsflyene i Alta og på Gardermoen flyr kun langbangbane. Torsdag 12. desember flyr fem av seks fly i Nord-Norge på kortbanenettet, og ni av ni fly er tilgjengelig fordelt på de syv ambulanseflybasene.

Når Babcock rykker ut på opdrag er det på bakgrunn av instruks fra Flykoordineringssentralen/AMK. Det vil si at det er Flykoordineringssentralen/AMK som bestemmer hvilke oppdrag som skal tildeles ambulanseflyene til Babcock. Det er ikke Babcock som tar denne avgjørelsen.

– Jeg vil rette en stor takk til alle våre ansatte som står på dag og natt for å sikre tilgjengelig ambulansefly. Vi er fornøyde med at alle erstatningsflyene nå er på plass slik at ambulanseflybasene er fullt oppsatt med operative fly. Vårt hovedfokus er å fortsette jobben med få utbedret feilene på de flyene som står på bakken slik at de igjen blir operative, sier daglig leder i Babcock Norge, Marius Hansen.