Regn i to dager, men så kommer snøen tilbake

I alle fall ikke ifølge Yr.no

De spår nemlig at det skal regne opp mot 25 millimeter mandag, med en del vind og at det også tirsdag vil komme omtrent like mye regn ned fra oven. Så snur det igjen på onsdag.

For etter to dager med regn, skal gradstokken bikke under nullpunktet igjen onsdag. Da vil det komme nedbør som snø i store deler av Vesterålen. Frem mot helga, vil det igjen bli en god del nedbør, og det vil da veksle mellom regn, sludd og snø før gradstokken stabiliserer seg på minussida på søndagen.

Skredfare

Nedbøren fører til stor snøskredfare i hele landsdelen.

Meteorologisk institutt varsler om svært mye nedbør i deler av Nordland. På Helgeland kan det komme opptil 70 millimeter mandag.

Det vil danne seg et lavtrykk utenfor nordlige deler av Nordland. Kombinert med mye pålandsvind vil dette føre til svært store nedbørsmengder.

På Helgeland kan det lokalt regne opptil 60–70 mm på tolv timer mandag. Meteorologisk institutt har utstedt oransje farevarsel for området.

Det betyr at konsekvensene av været kan bli omfattende. Veier kan bli stengt, og avganger med båt, fly og annen transport kan bli kansellert.

For Salten og Saltfjellet ventes det 35–50 mm nedbør i løpet av tolv timer mandag. Det er utstedt gult farevarsel for området.

Kraftig vind, mye nedbør og stigende temperaturer gir stor fare for naturlig utløste skred. Rødt farevarsel er utstedt for Helgeland og nordover til Ofoten, Lofoten og Vesterålen, ifølge varsom.no.

På Vestlandet er det i Sunnmøre, Indre Fjordane, Voss og Hardanger faren for skred er størst. Også her er det utstedt rødt farevarsel.

Folk i områdene oppfordres til å holde seg unna skredterreng.

I Troms og Vest-Finnmark er faren for snøskred betydelig. Det samme gjelder for deler av Rogaland, Innlandet og Trøndelag.

Værvarsel dag for dag:

Tirsdag: Regn gjennom store deler av dagen. Vind opp i 13 meter i sekundet fra øst og opp mot 5grader.

Onsdag: Nedbør i form av snø gjennom store deler av dagen. Vind opp i ni meter i sekundet fra nord og ned mot -1 grad.

Torsdag: Regn og sludd gjennom dagen. Opp mot 24 millimeter. Vin opp i ni meter i sekundet og fra -1 til 4 grader.

Fredag: Regn og sludd gjennom store deler av dagen. Vind på opp mot sju meter i sekundet fra sørøst. Mellom 0 og 2 grader.

Lørdag: Regn gjennom store deler av dagen. Vind på opp mot fem meter i sekundet fra sør. Temperaturer på mellom 1 og 2 grader.

Søndag: Stort sett oppholdvær med svak vind på opp mot fire meter i sekundet fra sørvest. Temperaturer på mellom -2 og 0 grader.