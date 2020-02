PFU behandler klage på NRKs Lotto-sendinger

New Articles





Det er TV-sendingene Extra, Vikinglotto med Joker og Lotto med Joker som er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), som behandler saken onsdag formiddag.

Klageren er den internasjonale spillgiganten Kindred Group, som mener NRKs sendinger må anses som «sponset innhold» eller innholdsmarkedsføring.

«Det er vår påstand at kommersielle premisser ligger til grunn for all presentasjon av innhold i programmene», skriver Kindred Group i klagen.

NRK har for sin del avvist at god presseskikk er brutt.

PFU skal også ta stilling til elleve andre saker på onsdagens møte.