Fraråder fortsatt fritidsreiser for studenter og andre, men er klar på at det finnes unntak

– Det er fortsatt sånn at unødvendige fritidsreiser bør unngås, men det å reise hjem er ikke nødvendigvis unødvendig. Så hvis man er frisk, og familien er frisk,kan man reise hjem, sier hun.

Hun ba samtidig studenter som reiser hjem om å passe på å holde avstand til andre på reisen, følge råd om hyppig håndvask og annet.

Hvordan stiller så legene i Vesterålen seg til denne oppfordringen fra justisministeren?, med tanke på at det mandag ble innført karantene for de som har oppholdt seg i Trøndelag. Kan for eksempel en student som vil besøke en syk besteforelder bli nektet den muligheten på grunn av de gjeldende karantenereglene i regionen?

I en epost til Vol, understreker kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, at rådene fra legene i Vesterålen og regjeringen, er helt klare, og at unødvendige fritidsreiser er sterkt frarådet. Samtidig presiserer han at reglene ikke er skrevet i stein.

«Så må man alltid bruke fornuft. Vi forstår selvsagt om noen reiser for å besøke nær slekt som ligger på det siste, og bebreider ikke noen for det. Vi har ikke innreiseforbud. De må fortsatt følge karantenereglene, men vi verken kan eller vil komme med noen reaksjoner mot de som er i slike situasjoner. Dette er snakk om sjeldne unntak. Karantenereglene og reiserådene er myntet på det store flertallet av fritidsreisende og studenter, ikke personer som har viktige oppdrag for næringslivet eller alvorlig sykdom i familien», utdyper Bleidvin i eposten.