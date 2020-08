Minimumstilbudet av flyavganger forlenges

New Articles

– Det er krevende tider for norsk luftvart. Økningen i antall reisende i sommer er positiv, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Venter reduksjon av etterspørselen

Departementet skriver at feriereiser har gitt en oppsving i flytrafikken, men at trafikktallene fortsatt er langt lavere enn på samme tid i fjor. Når skoleferien er over forventer de en ny reduksjon i etterspørselen etter flyreiser.

Avtalen med flyselskapene ble først inngått 25. mars, med varighet ut juni. Siden har den blitt forlenget til ut august, før den altså nå er vedtatt å vare ut september.





SAS og Norwegian flyr følgende ruter:

Rute Min. ant. daglige rundturer Dager/uke Antall rundturer/uke Kristiansand – Oslo 2 6 12 Haugesund – Oslo 2 6 12 Ålesund – Oslo 2 6 12 Molde – Oslo 2 6 12 Kristiansund – Oslo 2 6 12 Bodø – Oslo 2 6 12 Evenes – Oslo 2 6 12 Bardufoss – Oslo 2 6 12 Tromsø – Oslo 2 6 12 Alta – Oslo 2 6 12 Kirkenes – Oslo 2 6 12 Tromsø – Longyearbyen 1 6 6 Trondheim – Bodø – Tromsø 2 6 24





Widerøe flyr følgende ruter: