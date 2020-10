Senterpartiet foreslår lavere fergepriser

New Articles





Forslaget innebærer blant annet å redusere forskuddsbeløpet for innbetaling til Autopass for ferge og utredning av makspris for båt – og fergebilletter.

-Under dagens regjering har fergeprisene skutt i været. For folk langs kysten er ferga like viktig som t-banen og trikken er i Oslo. Da kan vi ikke ha det slik at en vanlig familie ikke har råd til å komme seg til jobb, skole og fritidsaktiviteter fordi fergeprisene er altfor høye, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Slagsvold Vedum viser til at prisøkningene for fergene kommer som et resultat av regjeringens manglende prioritering av kystfylkene.

- Høyre-regjeringen har pålagt fylkene enorme investeringer i nye båter og ferger, uten å betale for det. Taperen er folk langs kysten som må betale skyhøye billetter for å komme seg til jobb eller besøke venner og familie. Staten må stille opp med midler slik at en får lavere fergepriser for de som er avhengige av fergen i dagliglivet, fortsetter Slagsvold Vedum.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland sier det er på høy tid at staten tar ansvar for å holde prisen på ferge og båt nede.

- Regjeringen leverer fagre ord om samferdselspolitikk og store pengebeløp til tog og vei på det sentrale Østlandet. Men for folk i distrikts-Norge er utsiktene dystre så lenge Solberg-regjeringen strammer inn på fylkesøkonomien og lukker øynene for alt som heter ferge og båt i distriktene. Uten snarlig regjeringsskifte frykter jeg at dette vil bety enda vanskeligere tider i distriktene fremover, sier Mossleth.