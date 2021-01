Nå kan koronalån bli gjort om til stipend

New Articles





Studenter og elever kunne i mai i fjor søke om et tilleggslån fra Lånekassen hvis koronautbruddet førte til nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni. For studenter var tilleggslånet på 26 000 kroner, for elever 13 000 kroner. 8 000 kroner kunne bli gjort om til stipend i etterkant. Kundene fikk beskjed om at de på et senere tidspunkt måtte kunne dokumentere inntektsnedgangen for å få omgjøring til stipend.

I underkant av 50 000 elever og studenter mottok tilleggslånet. I alt utbetalte Lånekassen 1,26 milliarder kroner i tilleggslån, 396 millioner kroner kan bli gjort om til stipend hvis alle som fikk lånet oppfyller vilkårene.

I disse dager får alle som mottok tilleggslånet, en e-post fra Lånekassen med beskjed om å logge inn på Dine sider:

– Kundene blir der bedt om å dokumentere at inntekten gikk ned eller falt bort i perioden 1. mars til 15. juni 2020. De som dokumenterer tapt inntekt i den gitte perioden på grunn av koronasituasjonen, vil få omgjøring til stipend i løpet av våren, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, i en pressemelding.