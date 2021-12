New Articles

Mandag ankommer skipet Vesterålen, først til Risøyhamn, deretter seiler det til Sortland før turen går til Stokmarknes. Dette blir skipets andre tur i Vesterålen, men den første sørgående.

– Vi hadde selvsagt håpet på festivitas og gjerne besøk om bord på en jomfrutur, men koronapandemien setter dessverre en effektiv stopper for det. Det blir likevel en liten markering på kaiene der vi kommer, for å symbolisere det nye samarbeidet, sier kommunikasjonsansvarlig i Havila Kystruten, Toril Myren i en pressemelding.

Det blir også en liten markering i alle havner med overlevering av rederivimpel til havn og kommune som et symbol på at Havila Kystruten nå blir en del av trafikken i mange år fremover.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, sier de er svært glade for å endelig kaste loss, få det aller første møtet med norskekysten og bli en del av hverdagstrafikken og livsnerven langs kysten.

– Når vi nå kommer med et nytt rederi, det første nye skipet på atten år og det også er ytterligere tre nye skipe i vente, så tror jeg vi skal våge å si at den 12.12.21 er en historisk dag både for Havila Kystruten og for kystruta Bergen-Kirkenes, uttalte han i forbindelse med sjøsettingen av det første skipet for en drøy uke siden.