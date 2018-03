Kultur

Steinar Jakobsen (69) har brukt fortellinger i sitt virke som konsulent i over 47 år. De siste sju åra har han jobba med boka «Jakten på fortellinga». 12. juni er den klar for butikkhyllene gjennom God Strek forlag.

– Jeg har brukt fortellinger som konsulent i mange år. Jeg fikk en aha-opplevelse for mange år siden. Jeg fant ut at da jeg brukte historier til å få frem et budskap, husket folk det jeg sa. En god fortelling kunne danke ut powerpoint, overhead og alt annet teknologisk fremskritt. Siden den gang har jeg brukt historien, sier Jakobsen.

Forteller

Under presentasjonen av boka i Sortland bibliotek mandag, viste Jakobsen frem sin gave som forteller. Han er en mann som forteller historier lekende lett og slik er det også i denne boka.

– Mennesker har kommunisert med hverandre gjennom fortelling siden vi bodde i huler og satt rundt bålet og utvekslet historier. Vi starter som små barn med å lytte til og fortelle historier, og vi fortsetter med det resten av livet. Men selv om vi forteller hele tiden, er vi ofte ikke bevisste at vi gjør det. Vi kan alle bli bedre fortellere og dermed bedre til å formidle, sier Steinar Jakobsen.

Begynnelsen av boka er spunnet rundt jakten på fortellinga om «forløsningssteinen», en jakttur som bringer leseren fra nordlandskysten til Island og Costa Rica. Det handler om å jakte på fortellinger, utvikle, forløse og formidle fortellinger på forskjellige arenaer.

– Den andre delen av boka handler om å formidle teori «forkledd som fortellinger». I begge delene er det flere eksempler på fortellinger som han har brukt både privat og i jobbsammenheng, sier Steinar.

– Målet er at boka skal være en underholdende inspirasjonskilde til å bruke fortelling som et kommunikasjonsverktøy, og til å bli en enda bedre forteller, sier Steinar.

Ut til sommeren

Boka blir sluppet til sommeren, nærmere bestemt 15. juni.

– Vi tenkte likevel vi skulle fortelle om den nå, siden det er den internasjonale fortellerdagen i morgen. Vi i God strek er veldig stolte av å gi ut denne boken med Steinar, sier daglig leder i God strek AS, Svein Spjelkavik, til VOL.

– Det er ei bok som viser deg hvordan du kan bruke fortellinger til å formidle et budskap. Gjennom praktiske eksempler viser Steinar hvordan du kan skape og bruke fortellinger i mange sammenhenger. Det kan være privat, for eksempel til barnebarn, i taler eller jobbsammenheng, sier Spjelkavik.

Fortellernestor

– Steinar sier sjøl at han er en torsketungeskjærer født og oppvokst i Svolvær. Han har bodd mesteparten av sitt voksne liv på Stokmarknes og hentet mye av sin inspirasjon I øyriket Lofoten og Vesterålen. I 45 år har han arbeidet med formidling av kunnskap, i 13 år som leder og 32 år som organisasjonsutvikler. I alle år har han vært opptatt av formidling gjennom historiefortelling og har oppdaget hvor virkningsfullt dette er. Utenom jobben har hans hovedinteresse vært revy og kabaret, og fra scenen har han formidlet mange fortellinger i forskjellige innpakninger. Foruten økonomistudier har han et fortellerstudium i 2003 og har vært med å stifte Nordnorsk fortellerforum. Steinar er en nestor i fortellermiljøet i Vesterålen. Han er en gudebenådet forteller og en fyr jeg har samarbeidet med i mange sammenhenger og lært mye av, sier Svein Spjelkavik i God strek.