– Vi gleder oss stort

Kultur

Det bekrefter Fæsterålen-sjef Stein Inge Pedersen.

– Vi er veldig glade for å kunne fortelle at Tooraloo skal spille under Fæsterålen.

Bandet med flere kjente vesterålsmusikere spiller fredag kveld.

Folkebandet TooRaLoo har fotfeste i Vesterålen i Nord-Norge. I vel 10 år har gruppa formidla tekster og toner med gjenklang i dette mangfoldige øylandskapet. Noe har kommet med Golfstrømmen vestfra, noe er fra vår egen musikktradisjon, og noe er nytt og heimlaga. Her er krysning mellom americana, folk punk og ballader, og særlig slår bandets hjerte for det irske tonebildet.

Disse spiller på Fæsterålen: Fredag:

DDE RSP og Tomax Black Ingvars LoveShack Tooraloo Her gjenstår det ett artistslipp. Lørdag: Daniel Owen (Familiefæsterålen) Violet Road Dagny Erik og Kriss Ravi I tillegg én artist som ikke er sluppet.

Bandet består av Geir Remen (Banjo, gitar og hovedvokal), Leif-Egil Barth (Fele), Viggo Berg (Mandolin, gitar og vokal), Royer Larsen (Bass og vokal), Thor-Håkon Gabriel Håvardsen (Trommer og perkusjon) og Tim Challman (Saksofon, fløyte og vokal).

Geir Remen i bandet, kan fortelle at han gleder seg stort.

– Det blir kjempestas. Vi syns det jo var veldig artig å bli invitert. Vi var med på Årsteinøya i fjor og skal tilbake dit i år. Så vi fikk virkelig mersmak på dette festivallivet, sier Remen.

Det å dele scene med blant andre DDE, er ikke noe Remen ser på som noe annet enn spennende.

– Det blir jo veldig gøy. Vi er jo litt kjent for å lage god stemning og folk flest ser ut til å ha sans for den typen musikk vi spiller. Så jeg tror vi kan love god stemning på Fæsterålen også.

Aldersspenn

Det som gjør gruppa kanskje godt egnet å treffe Fæsterålspublikummet, er aldersspennet. Det spenner nemlig fra 30 til oppe i 70-åra.

– Vi fokuserer ikke så mye på det. Vi er bare glade å fokusere på snittet, sier Remen og ler.

Under 70 år med Rock i Vesterålen-arrangementet tidligere i år, beskrev Svein Spjelkavik Tooraloo slik:

– Folkgruppa gir Royer Larsen mulighet til å entre scenen for tredje gang. Dette bandet er et av Vesterålens beste liveband, uansett genre. Geir Remens Hemmelvær burde vært Vestetålens nasjonalsang. Her må musikerne i bandet nevnes. Utover Royers fjellstødige bass i perfekt samspill med rytmelokomotivet med Thor-Håkon Gabriel Håvardsen trommer og Viggo Berg, mandolin er Leif Egil Barth på fele og Tim Challman på fløyter rene attraksjoner som løfter bandet opp til en plass på folkhimmelen. Intet mindre.

Dermed er det vel bare å glede seg til Fæsterålen i august.