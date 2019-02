André Ulveseter vil åpne latterdøra

Kultur

«Kan like gjerne være optimist – det går jo til helvete uansett». Den setninga kan kanskje beskrive humoren til lørdagens komiker på Rødbrygga. André Ulveseter er på plass med sitt show «Negativ Optimist».



Og nettopp det, Negativ optimist er en grei betegnelse på André Ulveseter. Han misliker mye, men ofte på en relativt optimistisk måte. En fjelltur kommer til å bli helt forferdelig, men på den positive siden så kommer den neppe til å ta livet av han. Den kleine samtalen om at «nå må vi ta den kaffen snart» man har med folk man har et perifert forhold til, som heldigvis er minst et år til man har neste gang. Han syns det er noe herk å bli stoppet i tollen, men er glad han stort sett går i pluss. I dette showet får mange gjennomgå, syklister, politikere, allergikere – men kanskje mest av alt han selv.



Negativ optimist er et standupshow med høyt tempo av en rutinert komiker som har over 20 år bak seg på scenen. Én mann, én mikrofon – slik det skal være. Ulveseter er nok, til tross for alle sine år bak seg som komiker, mest kjent for sin Facebook-side og sine to bøker «Bilder i kampen mot særskrivingsfeil», som har over 185 000 følgere.

Ulveseter er ikke den eneste som står på scenen lørdag. Det gjør også Anders Iversen, sønnen av selveste Trykkmann Iversen er tilbake på scenen igjen med nytt materiale. Den sylferske komikeren er ikke redd for å snakke om seg selv han heller. Dermed ligger alt til rette for en kveld med personlige relasjoner og morsomme poenger.