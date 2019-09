– Det er jammen på tide, nå er jeg blitt 62 år

Kultur

Oddmund Finnseth utdannet seg på NTNU i Trondheim på slutten av 80-tallet, og har i flere tiår vært en aktuell figur i norsk jazzmusikk.

Finnseth har en solid merittliste og har blant annet spilt med Randy Johnston, Asmund Bjørken, Marit Sandvik, Ernst Viggo Sandbakk og mange flere. Han har fått spille med Count Basie Orchestra og Nils Henning Ørstad Pedersen, som er hans store helt.

Siden midten av 90-tallet har musikeren bodd på Sortland og jobber som musikklærer i kulturskolen, hvor han har hatt utallige studenter under sine vinger og lært dem om besifring, swing, bass og perspektivene fra en utøvende jazzmusiker. Han fikk i 2015 tildelt Stubøprisen under festspillene i Harstad.

Glad for oppslutningen

I slutten av november går Oddmund i studio i Oslo, for å spille inn sin første plate. Det skjer hos Rainbows Studios.

– Det blir egen musikk for første gang under eget navn. Nå skjer det endelig, sier Oddmund Finnseth, som har vært med på en rekke plateinnspillinger tidligere, men aldri før med eget materiale og navn.

I forbindelse med utgivelsen er det opprettet en kronerulling for å dekke utgifter og vil hjelpe kostnadene for produksjonen.

Det koster mye å spille i studio, og det skal brukes profesjonelle musikere når Oddmunds egne komposisjoner spilles inn.

Etter at spleisen ble opprettet har den gått så det griner. Så langt er det 37 givere som har gitt til sammen 15.200 kroner. Målet for spleisen er 18.000 kroner, og fortsatt er det 87 dager igjen av innsamlingen.

– Det er private sponsorer, og jeg er veldig glad for den store oppslutningen, det er veldig bra. Det er masse folk som har hevet seg på og gitt sin støtte. Det er folk fra store deler av Norge og fra Tyskland, der er en masse både musikere og venner som støtter opp og det er veldig show, sier Finnseth.

Søker musikerfond

Han skal også søke støtte fra flere musikerfond for å dekke innspillingen i studioet og utgivelsen av platen, i tillegg til dugnaden fra innsamlingsaksjonen.

– Jeg har spurt en del bedrifter lokalt om støtte, og har også forespurt banken. Et firma har takket nei, men jeg håper flere vil være positive sier Finnseth, som er glad for at innsamlingen går så bra.

For giverne i spleisen får også noe tilbake. Alle som gir opp til 300 kroner eller mer til produksjonen av plata vil få en signert kopi når den er klar for utgivelse.

Blir konsertturne

Det er allerede avgjort at plata blir sluppet høsten 2020. I den forbindelse blir det en egen konsertrunde, med konserter både i Oslo og i Nord-Norge.

Her vil givere av større beløp i spleisen få gjestepass på nærmeste jazzkonsert med Oddmund Finnseth , i tillegg til en signert CD av albumet.

Selv synes han det er på høy tid å komme ut med egen musikk.

–Det er på tide å få det gjort, å spille inn egen plate. Jeg er 62 år, så nå må jeg få det gjort, humrer Finnseth.