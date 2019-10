Stiller ut 25 år etter sin første utstilling

Kultur

Utstillingen heter «Drømmen om en hage».

I år er det 25 år siden Tove debuterte med utstilling i Sortland kunstforening.

Eter den tid har det blitt mange utstillinger rundt om i landet. Hele ni ganger har hun gjestet Galleri Arctandria i Oslo med separatutstillinger.

I tillegg til mange utstillinger, har Tove hatt flere utsmykningsoppdrag som Nordlandsbanken, Bodø, Sparebank 1 Nord-Norge, Sortland hotell, Skibsgården kjøpesenter, barneavlingen ved UNN i Tromsø, Pasienthotellet ved UNN, Melbu skole, Tromsø nye helsehus.

Hun er også innkjøpt av flere offentlige og private institusjoner og firmaer, og mange hus og hytter rundt om i landet har hennes kunst på veggene.

– I denne utstillingen blir det noen tilbakeblikk – forbilder og etterbilder – i hennes kunstnerverden, opplyses det i ei pressemelding fra Hov Jacobsen.

Temaet «Drømmen om en hage» kan ifølge Hov Jacobsen romme så mye.

– Et paradis, en oase, et stille sted, et sted for festlige sammenkomster, avkobling, glede. Frodige blomsterenger er vår felles hage og kan bare nytes.

Vesterålen litteraturlag har latt seg inspirere av temaet, og vil fremføre egne tekster en kveld i oktober under tittelen: «Ord til en utstilling».

Utstillingen skal stå i fire uker.