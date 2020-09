Litteraturpris til Johan Borgos

Kultur

Dette står å lese i en pressemelding. Boken ble lansert i februar i år. I forbindelse med lanseringen uttalte Borgos blant annet følgende til VOL:

– Det er ei bok som det på mange måter har tatt 40 år å lage. Jeg står på skuldrene til de som kom før meg, og som har samlet inn all informasjon som du finner i boka. Jeg har skrevet på boka det siste året, og nå er den endelig klar, sa han da.

Litteraturprisen, som finansieres av Tomas Refsdals litteraturfond, deles ut til bokmålsforfattere eller -skribenter som i sitt litterære arbeid bruker de folkelige formene i bokmålet. Gjennom prisen ønsker Landslaget for språklig samling å verdsette forfattere og skribenter som gir det folkelige bokmålet en plass i offentligheten og i mediebildet.

I juryens begrunnelse for utdelingen av prisen, heter det blant annet.

«Borgos bruker en talemålsnær språkform og viser at litteratur av høy klasse kan skapes på et folkelig bokmål. Den konsise uttrykksmåten står godt til språkforma og danner ei god ramme rundt skildringa av mennesker som lever under tidvis harde vilkår»

I år er det 48. gang prisen deles ut. Den blei første gang delt ut i 1963, og har blant andre gått til Kåre Holt, Dag Solstad, Mona Høvring og Per Petterson. Selve overrekkelsen av prisen finner sted fredag om halvannen uke, på Kulturfabrikken på Sortland.