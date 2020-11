Nærmer seg premiere for den digitale julekalenderen

Kultur

1. desember nærmer seg. Det er en dag som TK81, teaterklubben fra Dverberg har jobbet frem mot i lang tid. En gjeng unge skuespillere jobber iherdig med å få ferdig årets adventsforestilling, en forestilling de vil dele med nett-TV-seere gjennom adventen.

Som tidligere omtalt av Andøyposten og VOL, har teaterklubben fra Dverberg i Andøy i år laget Ellinors julefortelling, en adventsserie på 24 episoder, som hver dag vil sendes via nett-TV. De tradisjonelle adventsforestillingene stoppes av korona-pandemien.

Forsamlingshuset i bygda og og et eldre bolighus er blitt gjort om for å ligne New York anno 1897. I lang tid har det blitt jobbet iherdig for å komme i mål. Nå nærmer premieren seg med raske skritt.

Rekordung besetning

Besetningen som har jobbet med adventsserien er rekordung, 17 år i snitt, melder TK81 i en pressemelding. Det er Mette Spjelkavik Enoksen som har regien for serien, sammen med Julian Lara Asperheim. Eldstemann er "hele" 26 år.

– Vis meg den TV-produksjonen i Norge med et så lavt alderssnitt, sier Spjelkavik Enoksen i pressemeldingen.

– Jeg er utrolig stolt av den unge staben jeg har. Vi kan nesten ikke vente på å få vist frem det vi har laget, uttaler hun.

Produsent i TK81, Svein Spjelkavik, er imponert over det den unge gjengen har gjort.

– I 36 år har vi jobbet for at unge folk skal få prøve seg. Jeg tror ikke snittalderen har vært lavere noen gang. Det er vi uhyre stolt av, sier han.

Blander fortid og nåtid

Ellinors julefortelling er i følge pressemeldingen en historie om 11 år gamle Ellinor. Hun kjenner ikke den samme kriblingen i magen inn mot jul som før. Hun har en lillesøster som ikke får sove på grunn av spenningen, og en storesøster som sluttet å glede seg til jul for lenge siden.

Historien fortelles i fortid og nåtid, der Ellinor og søstrenes opplevelser er i nåtiden. En kalenderbok som heter Ja, Virginia, om en åtte år gammel jente i New York i 1897 som jakter på sannheten om julenissen, har en sentral plass i fortellingen mens Ellinor jakter på julestemningen.