Tar turen til Helgenes

Kultur





I programmet møter seerne Ingrid og Arvid Melkersen, samt Oddvar Pedersen.

"Ingrid og Arvid ønskte aldri noko anna enn å leva av sjøen og garden på Helgenes. Naboen Oddvar er derimot usikker: Valde han rett då han flytta heim?" kan vi lese i forhåndsomtalen til programserien, som er blitt svært så folkekjær.

Noralv Pedersen har denne sesongen tatt over som programleder for «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Sammen med hovedfotograf Torje Bjellaas tar han oss med til folk og steder som spenner vidt både geografisk, og i levd liv. Og nå er turen altså kommet til Helgenes i Hadsel.

Dette er for øvrig ikke første gang den populære programserien har vært i Vesterålen, noe som har skjedd ved to tilfeller tidligere. I 2007 var daværende programleder Oddgeir Bruaset i Nyksund. Tre år senere tok han turen til Litløy fyr i Bø.

Episoden fra Helgenes er allerede tilgjengelig på NRKs nett-tv.