Standup-komiker Ørjan Burøe til Stokmarknes :

– Oppnår jeg at ett par drar hjem og snakker om følelser, er jeg fornøyd

Med forestillingen «Store gutter gråter ikke» ønsker Ørjan Burøe å by på seg selv og vise at han ikke er redd for å vise følelser. Og det kan komme mye moro ut av det som har gjort vondt.