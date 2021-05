Stage Dolls til Fæsterålen

Kultur

«At en konsert med Stage Dolls var forløperen til Fæsterålens etablering var det kanskje ikke så mange som visste» skriver festivalen i pressemeldingen.

– Det hele startet egentlig med at vi arrangerte Pedalfesten i august 2013. Dette var i forbindelse med at Arctic Race kom for første gang. Det var kort varsel, og man hadde lyst til at noe skulle skje utenom selve sykkelracet, forteller festivalsjef Stein Inge Pedersen.

På kort tid ble «Pedalfesten» arrangert, med Stage Dolls og de lokale bandene Din Freundin og Fuzz Factory på scenen. Ifølge festivalsjefen ble det en stor suksess.

Klart for allsang

Det er nå over 30 år siden «Love Cries» lå på de amerikanske hittlistene.

– Det var visst bare Aerosmith og Motley foran oss, forteller Torstein Flakne, men det er forsåvidt greit. Vi må innrømme at det var ganske stort for tre «guta» fra Trøndelag å cruise nedover Freeway 101 mot Los Angeles og høre «Love Cries» på radioen.

Låta åpnet ifølge pressemeldingen opp for to hektiske år i USA for bandet.

– Vi turnerte landet opp og ned, hit og dit, forteller Terje Storli. Ofte var det egne konserter på rockeklubber, men vi ble også spurt om å gjøre konserter sammen med andre band, som blant annet Warrant», Blue Murder og Faster Pussycat.

Med set-listen sin full av rockeklassikere er det klart for allsang på Skibsgårdens parkeringsplass i august:

– Jeg føler samhørigheten med vårt publikum blir bare sterkere og sterkere og det merkes under konsertene. Maken til allsang hadde vi ikke på 80-tallet, avslutter Torstein Flakne.