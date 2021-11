Avlyser filmvisning

Kultur

Det opplyser Anette Tunheim Jakobsen, leder av Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Film i friluft hadde opplegget fått navnet, og hadde Deadline Media og Friluftsrådet med på laget. Planen var å fylle Bjørklundparken på Sortland med filmentusiaster og vise animasjonsfilmer under åpen himmel.

– Det er meldt dårlig vær, er vått i luften og vind. På bakken er det så vått at det ikke går an å sitte med sitteunderlag. Vi velger å utsette til det har kommet frost på bakken, opplyser Tunheim Jakobsen.

Hun trekker frem at det er meningen at prosjektet skal være koselig, og ikke en kamp for tilværelsen, slik det nærmest fort kunne ha blitt.

– Vi vil forsøke å finne en dato nærmere jul, sier hun.