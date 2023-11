I år blir kunstelevene i kulturskolen med som landskapsarkitekter for pepperkakebyen, slik at byggverkene som kommer inn har spennende omgivelser å stå i, heter det i en pressemelding fra Sortland bibliotek og Kulturfabrikken.

Både elevene og biblioteket har startet klargjøringen til den årlige pepperkakebytradisjonen, og er spente på årets by. Blir det Sortland i miniatyr? Kjente landemerker fra Vesterålen? Vil byggherrene la seg inspirere av årets sommerferie, eller favorittbok- eller dataspill? Kanskje dukker det opp bygg fra Diagonalalmenningen, eller trehuset til gutta?

Privatpersoner, skoler, barnehager og bedrifter, oppfordres til å hive seg rundt å bake.

Pepperkakehus kan leveres til biblioteket fra 1. nov fram til fredag 1. desember. Vi tar i mot hus også etter åpningen helt frem mot jul, men det er jo litt ekstra stas å ha huset sitt med på åpningen.

På åpningsdagen blir det dessuten eventyrstund i Møysalen med teaterelevene fra kulturskolen og lærer Torgeir Stensland.

– Du kan hente huset ditt igjen etter utstilling om du vil, vi stiller det bare ut for deg slik at du får muligheten til å vise det frem. Bli med å bak du også, det kan både være en sosial, gøy og kreativ aktivitet og så smaker det godt også, står det i en pressemelding.

Det vil være gratis å komme å se pepperkakebyen i hele utstillingsperioden i desember.

– Vi i biblioteket er glade for å kunne tilby gratis arrangement for barn og unge, for eksempel arrangerer vi også juleverksted. Der kan man komme å lage ting i lag. Det er veldig populært. Det er viktig med gode tilbud til barn og unge som er gratis og som inkluderer alle, mener pedagog Anja Bergtun.