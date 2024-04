Nettverket har ti kvinnelige medlemmer. De skaper design og håndverk, inspirert av natur og eventyr.

Til helgen feirer de 10 år, og Rita King og Alveland står som vertskap.

Det gleder hun seg til, skriver nettverket i en pressemelding.

– Jeg er takknemlig for at nettverket har valgt å feire med et helt spesielt jubileumsmarked på Andøya, i bygda mi, Dverberg. Jeg håper flest mulig har lyst til å på bli med på det jeg tror vil bli en fest av et marked, sier hun.

Rita King hos Alveland er vertskap for «Kvinnene fra havet» sitt 10-årsmarked lørdag 20. april. Foto: Innsendt

Dette er «Kvinnene fra havet» Vis mer ↓ Nettervket er dannet av kvinnelige gründere fra Lofoten og Vesterålen. Her er de ti som er medlemmer i «Kvinnene fra Havet» i dag: 1. Alveland, Rita King, Dverberg i Andøy 2. Bettys Tesalong, Elisabeth Fauske, Teigan i Hadsel 3. Galleri Uver, Siv Johansen, Teigan i Hadsel 4. Lefsebua Gårdsbakeri, Lisa Stoltz, Sortland 5. Lykke Li, Lisa Sørensen, Gravdal i Vestvågøy 6. Sjokoladerommet, Janett Haug Larsen, Gravdal i Vestvågøy 7. Smia Silvia, Silvia Rehnlund, Kalsnes i Hadsel 8. Strikking Rannveig Gjevre, Svolvær i Vågan 9. Vikan Keramikk, Gry Vebostad Hansen, Stamsund i Vestvågøy 10. Aalan Gård, Tove Åland, Bøstad i Vestvågøy (deltar ikke på jubileet)

Hjelper andre som vil etablere seg

Sjefen for nettverket er Siv Johansen, glasskunstner og driver av Galleri Uver på Teigan i Hadsel kommune.

Hun har vært sjef siden de startet opp for 10 år siden. Ideen oppsto over tid og gjennom erfaring.

– Rita King og jeg var invitert på workshop for kvinnelige gründere. Det viste seg at tema for workshopen var mer i leia: «Hvordan starte bedrift?»

Dette syntes ikke Siv og Rita var særlig matnyttig, og på vei hjem ble de enige om at denne workshopen trengte de ikke.

– Vi har holdt på i mange år og vi kan faktisk hjelpe andre som vil etablere seg, sier hun.

Siv reiste på mange markeder som hun mener ikke ble bra arrangert. Da innså Siv at hun kastet bort viktig tid, og tenke at «dette kan vi gjøre mye bedre selv».

– Jeg erfarte også at svært mange jeg var blitt kjent med, som jobbet med håndverk, var kvinner. I hver fjord, adskilt av fjell og hav, satt det en kreativ kvinne. En kvinne fra havet, sier Siv.

Siv Johansen er sjef for nettverket. Foto: Innsendt

Hjelpe hverandre

Målet med nettverket var å hjelpe hverandre, knytte nettverk og arrangere egne markeder.

– Veien ble litt til mens vi gikk. Det var de kvinnene som ble værende av alle de håndverkerne jeg inviterte med, som var med på å forme «Kvinnene fra havet».

I dag inspirerer nettverket Siv til å utvikle seg som kunstner.

– Det gir meg nye ideer og konkurranse. Av og til trenger man et dytt i ryggen for å komme seg videre. Et mål. En deadline, sier hun, og legger til:

– Også er det gøy å gjøre noe sammen.

Motiverende

Siv blir motivert av å se at de lykkes med det de gjør.

– At bedriftene våre vokser, at vi utvikler oss og nettverket utvikler seg, sier hun.

Nettverket har arrangert over 60 pop-up-markeder tror hun, og i 2024 har de flere planer i forbindelse med jubileet.

– Vi tenker litt på en turné sørover i Nordland, men vi har ikke landet arrangementet enda.