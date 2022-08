Inviterer også et lokalt talent til scena.

– Det jeg kan si er at vi ønsker å gi barn og unge i Vesterålen en opplevelse som de ellers må reise langt for å få, sier festivalsjef for Fæsterålen, Stein Inge Pedersen, ifølge ei pressemelding fra festivalen.

Også i år blir det stor familiefest på dagtid under festivalen, og nå er artistene for FamileFæsterålen klare.

Matoma, Den BB og Peder Elias skal spille for små og store på Sortland, lørdag 27. august.

Matoma er kjent for sin danseorienterte tropical house-musikk, og han har over en milliard avspillinger på Spotify. Den BB en av Norges største norskspråklige artister for tiden. Trønderen Peder Elias opptrer i år på en av Asias største festivaler, og på FamilieFæsterålen.

Festivalen ser i år også etter et talent som vil opptre sammen med de andre artistene på FamilieFæsterålen. De ønsker at ikke bare etablerte artister skal få opptre under festivalen, men også slippe til lokale.

– Vi er åpne for mange uttrykksformer på FamlieFæsterålen. Det må ikke være musikk. Så vi oppfordrer til å sende inn materiale. sier festivalsjefen.

I fjor samla familiefesten 800 publikummere, men det var med koronarestriksjoner.

– I år har vi langt større kapasitet, og skal lage et kult show for hele familien, sier Pedersen.