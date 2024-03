Fordypningstilbudet i musikk har inneværende skoleår gitt et tilbud til 16 ungdommer som er ekstra interesserte i musikk. Fordypningstilbudet i dans har samlet 11 ungdommer med interesse for ulike dansesjangre og teater, det skriver Alexia Nys i en pressemelding.

Hun er koordinator for kulturskolesamarbeidet i Vesterålen.

Ungdommene kommer fra Andøy, Sortland, Øksnes, Hadsel, og Bø. Nå er de klare for å dele musikken og koreografien sin med publikum – på Møysalens storscene i Kulturfabrikken førstkommende søndag. Avslutningsforestillingen er en del av programmet for Kulturuka på Sortland.

Ifølge pressemeldingen vil publikum få høre fiolin, klarinett, trombone, piano, gitar, bass og sang. Repertoaret spenner vidt, og elevene vil opptre både med solostykker og i samspillgrupper. Dansere skal vise frem sin koreografi skapt i felleskap ved bruk av metode KROM kropp i rom, en kunstpedagogisk metode utviklet ved Rom for dans i Oslo, som har som grunnleggende filosofi at alle skal kunne delta.

Musikerne øver før helgens avslutningskonsert Foto: Innsendt

Fortjener et stort publikum

Fordypningstilbudet består av tre lørdagssamlinger der musikkelevene har fått instrumentundervisning, samspillsinstruksjon, timer i musikkteori, og kor. Videre står det at lærekreftene har lang erfaring og høy kompetanse innenfor sine fagfelt.

– I år er lærerne blant annet hentet fra Musikklinja ved Sortland videregående skole, Sortland kulturskole og Hadsel kulturskole, står det.

Danserne har over fem lørdagssamlinger, under veiledning av dansepedagoger fra Vesterålen i samarbeid med Høyskolen for dansekunst lært mer om skapende dans og koreografiske prosesser.

– Når de jobber skapende med dans tar de utgangspunkt i den enkelte elevs egne interesser. De har gitt ulike bevegelsesoppgaver og romlige oppgaver som hver og én løser på sin måte. Det handler om å ta egne valg, begynne å skape egne uttrykk og å utforske hva dans kan være. Så ble alt dett sammen komponert til en felles forestilling, står det i pressemeldingen.

Susanne Pettersen, kulturskolerektor og danselærer ved Øksnes kulturskole, og Håkon Kristiansen, fra musikklinja og faglig ansvarlig for fordypningstilbudet i musikk, oppfordrer publikum til å sikre seg billett og støtte ungdommene.

– De musikk- og danseinteresserte ungdommene våre fortjener et stort publikum når de nå inviterer til forestilling. Programmet er innholdsrikt og variert, og det er alltid flott å oppleve live musikk og dans formidlet av unge mennesker, sier de.

Det er kulturskolene i Vesterålen og musikklinja ved Sortland vgs som står bak fordypningstilbudet i musikk, som i år gjennomføres for tiende gang. Fordypningstilbudet i dans har sin andre sesong, og er et samarbeid mellom kulturskolene i Vesterålen og Høyskolen for dansekunst.