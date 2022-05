Vi har tatt for oss låtene fra 1956 frem til 2021 og kommet frem til at disse ti låtene er de verste, eller litt penere sagt - de mest forglemmelige i konkurransens historie.

Jugoslavia 1991

Baby Doll «Brazil»

Sambarytmer, men trolig tidenes dårligste vokal på et ESC-bidrag (noen vil sikkert påstå at det ikke sier så mye). Dette var så surt og rytmeløst at EBU burde beklaget offentlig til seerne for at de ble utsatt for unødig og livsfarlig støy.

Spania 1983

Remedios Amaya «Quien maneja mi barca?”

Noe surere og mer slitsomt enn dette, det skal en lete lenge etter. Stemmen holder dårlig, dansen er bare slitsom … En kalkun av et bidrag.

Storbritannia 2003

Jemini «Cry Baby »

En sang som absolutt ikke ligner noe som helst. Duoen så ut som de trivdes på scenen, men de fikk ingenting ut av en mildt sagt svak tekst. Den kvinnelige vokalen er heller ikke all verden. Endte sist og det var lite å si på det.

Frankrike 2014

Twin Twin «Moustache»

Hvilken sjanger er egentlig dette? En tullesang og det ble det også. Tull og atter tull.

Dustin The Turkey var det irske håpet i 2008. Foto: Sara Johannessen Meek Sara Johannessen Meek / NTB

Sveits 2004

Piero & The Music Stars «Celebrate»

Denne er faktisk kåret av ESC-fans til tidenes verste for noen år siden. Teksten er usigelig dårlig (i mine øyne) og fremføringen er nærmest på stadiet som kan kalles latterlig. Et bevis på at det enkle ikke alltid er det beste.

Luxembourg 1960

Camillo Felgen «So laang we`s du do bast»

Dørgende kjedelig fra ESC-barndommen. Alt var ikke bedre før. Dette er så søvndyssende at det halve hadde vært nok. På skøytespråket er dette noe som kan kalles et buljongnummer …

Island 2006

Sylvia Night «Congratulations»

Selvbiografisk, selvironisk … Den islandske personligheten Silvia Night forsøkte seg med noe som lignet en låt i alle fall i 2006, men det ble med forsøket. Falsk, surt, dårlig fremføring – det meste var galt med dette bidraget. Slått ut i semifinalen og takk for det. Skal dog ha ros for at hun satte farge på semifinalen …

Irland 2008

Dustin the Turkey «Irelande Douze Pointe»

En irsk komediedukke på scenen i ESC? Det presterte Irland, stolt vinner av sju internasjonale ESC-konkurranser, å sende til finalen i Serbia i 2008. Ut i semifinalen og takk være lovet for det. Dette var bare flaut og grusomt.

Østerrike 1979

Christina Simon «Heute in Jerusalem»

I likhet med de andre på denne listen, så er også denne dårlig fremført og har det som kan kalles en platt tekst. Fremføringen er i tillegg kjedelig, selv til 1979 å være. En klassiker og gjenganger på flere lister over tidenes svakeste bidrag.

Estland 2008

Kreisiraadio «Leto Svet»

Hvorfor utsette seg for musikk som er så dårlig? Det er låter og fremføringer som dette som gjør at ESC ikke har det beste ryktet i allmuen. Svake stemmer, og en låt som minner mer om en dårlig barneforestilling på et tivoli.

Nesten med på listen:

Norge 2007

Guri Schancke «Ven a bailar conmigo”

Norge har ikke den beste ESC-historien, tross tre seire. Dette var ikke med på å skape nye minneverdige øyeblikk. En tvers gjennom svak låt, der Guri Schancke gjorde det hun kunne for å redde den inn, men hun var sjanseløs. Hele fremføringen ble platt, kjedelig og svak norgesreklame, selv om Schancke og danserne så ut til å kose seg.

NB: Det er nok mange bidrag som savnes blant dem som har fulgt konkurransen. Dette er en høyst subjektiv liste og spør du artikkelforfatteren ved en annen anledning, kan det fort være noen andre låter som trekkes frem ...