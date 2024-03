Med kreativitet, god melodiføring, kule trommer og kreativ bruk av gitarer og tre vokalister gikk årets seier til Bodø og bandet Kaos, heter det i pressemelding fra Rock Mot Rus.

– Et ungt og nystartet band som imponerte med energi og fandenivoldskhet. Vi ser et stort potensial til å bli enda bedre og mer samspilte. Fortsett å være sultne, og dere kan nå langt. Jobb med tekstene, skriver juryen i sin begrunnelse.

Det ble vill jubel da vinneren ble annonsert. Vinnerne selv hoppet i vill glede.

– Vi startet å spille sammen i oktober, og dette er vår fjerde gig noensinne, sier de fra scenen.

– Jeg trodde aldri det kom til å skje. I morgen reiser vi hjem og så skal jeg ta en dusj, sier Evert på 12 år. Verken han eller noen av de andre i bandet har vært på Rock mot rus før.

Bandet Kaos fra Bodø. Foto: Rock Mot Rus

Årets andreplass går til Marie Selle fra Borkenes.

– Originalt sound og fine akkordprogresjoner, fin stemme. Gjennomført atmosfære i låtene, god gitarføring. Trenger å bli mer scenevant og selvsikker, men det kommer med erfaring, begrunner juryen det med.

Marie Selle hadde selv forlatt festivalen da kåringen pågikk. Tommy Vandal tok imot prisen for henne.

– Kvæææææfjord, roper Tommy fra scenen.

Den siste pallplassen i Rock mot rus går til Lakselv og Storm Gabriel.

– God energi og publikumstekke, godt budskap. Sterkt å gå på scenen helt alene uten et band i ryggen. Virket scenevant. Han ble veldig alene på en stor scene, men med mer erfaring og selvsikkerhet vil han kunne fylle scenen bedre, sier juryen.

Årets jury bestod av Ida Nilsen, Ole Laurits Mosseby og Frode Hofsøy. De valgte også å gi hederlig omtale til Isabel and the shrimpdogs

– Dyktig og tight musisering, uniformt image, skriver juryen.

Festivalgeneral Svein Spjelkavik mener det var mange sterke deltakere i år, og at juryen hadde en vanskelig jobb.

– Alle snakket om Kaos etter at de hadde vært på scenen. Rutinerte folk på scenen sa at det ikke var noe tvil om at de kom til å vinne. Vi hadde en nydelig jury i år som plukket ut god spennvidde på pallplassene, sier han.

Festivalsjef Kristin Krey sier seg godt fornøyd med årets festival, som ble besøkt av 900 mennesker.

– Og jeg er utrolig stolt av crewet som har stått på hele helga. Nå skal vi hjem og legge oss, så rigger vi ned festivalen i morgen, sier hun, før hun tok med seg sine to gutter, som begge har jobbet under årets festival. Yngstegutten spiller også i bandet X-scapes, som vant årets Micro RMR, og dermed fikk åpne årets festival.

Foto: Rock Mot Rus