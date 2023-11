Det skriver Bodø24 i en pressemelding.

– Det nærmer seg gjennomføring av Bodø2024, og i den forbindelse har den europeiske kulturhovedstaden gleden av å presentere en rekke prosjekter som får tildeling av kulturmidler i Vesterålen, skriver de i pressemeldingen.

Bodø2024 og Vesterålen Kultursamarbeid deler ut støttemidler på til sammen 600.000 kroner til prosjekter og aktiviteter i Vesterålen, som er planlagt å foregå i 2024 og som skal knyttes til Kulturhovedstadsprosjektet.

Det kom inn totalt 47 søknader. 23 av disse får tildelt midler fra Bodø2024 og Vesterålen Kultursamarbeid.

Blant disse er Andrea White Hveding, inspirasjonshelg for unge musikanter og fortellerdagan i Vesterålen.

Fornøyd

Programsjef i Bodø2024, Henrik Sand Dagfinrud, er strålende fornøyd med at de første lokale midlene nå blir tildelt.

– Det gleder oss veldig å se hvor mange søknader som er kommet inn fra Vesterålen. Dette lover godt for kultuthovedstadsåret. Vesterålen er en spennende region som systematisk har satset på kultur i flere tiår gjennom Vesterålen Kultursamarbeid. Vi ser frem til å se flere vesterålsprosjekter i vårt regionale program, sier Dagfinrud.

For tildelingene av lokale midler, er det en gruppe fra hver region som tar den endelige avgjørelsen på hvem som skal få gjennomslag for søknaden eller ikke. I Vesterålen har Kultursamarbeidet gjennomført tildelingene.

– Det er styret i Kultursamarbeidet i Vesterålen som har fått ansvaret for å komme med en innstilling. Det var utrolig inspirerende å se mangfoldet og kvaliteten over det som planlegges i Vesterålen. Vi har nå landet på en fordeling som gir til et bredt spekter av sjanger og målgrupper. Spesielt har vi vært opptatt av å prioritere prosjekter som retter seg til barn og unge med den lokale potten av midler, forteller Anette Tunheim Jakobsen, leder for Vesterålen kultursamarbeid i pressemeldingen.

Se oversikten alle som får tildeling her.