Konserten finner sted 22. juli. Dette står å lese på Facebook-siden til produksjonsselskapet ALO produksjoner. Big Bang, med frontfigur Øystein Greni i spissen, skal dog ikke spille på en vanlig konsertarena, men på Storheia Arena, 504 meter over havet.

«Storheia Arena er Vesterålens, ja kanskje Nord-Norges, mest spektakulære konsertarena og vi er utrolig glade og stolte over å kunne presentere Bigbang som første band ut på Vesterålens tak», står det å lese på Facebook-siden.

Nye og gamle låter

Big Band slo for alvor gjennom med hiten «Girl in Oslo» i 2000. Bandet har gitt ut en rekke studioalbum og er også kjent for låtene «Wild Bird» og «Glory Chord».

Under konserten på Storheia skal bandet spille en blanding av både nye og gamle låter.

«De har nå ny musikk på trappene, og stiller med både nye låter og gamle slagere på Storheia. Det blir rett og slett en opplevelse uten sidestykke å kunne høre solfylt vestkyst-inspirert rock fra øverste hylle og kunne speide ut over Lofoten og Vesterålen samtidig», står det å lese i innlegget.

Samlingspunkt

Storheia Arena ble lansert som et treårig utviklingsprosjekt med fokus på folkehelse og trivsel, stolthet og tilhørighet, i 2019.

Intensjonen var at fjellet skal være et samlingspunkt for folk i alle aldre og innholdet skulle stimulere til bedre folkehelse. Prosjektet ble presentert i forkant av Arctic Race of Norway 2019, der sluttetappen gikk til toppen av Storheia.

Konserten med Big Bang blir for øvrig ikke den første som har vært arrangert på fjellet. I september 2020, i forbindelse med folkehelseuka og den nasjonale friluftsuka, spilte distriktsmusikere konsert der.