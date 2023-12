Ildsjelprisen i Øksnes er ment for å synligjøre den store frivillige innsatsen som enkeltpersoner gjør i lag og foreninger og for å fremme kulturlivet i Øksnes.

Kandidater til prisen kan man finne både innen idrett, sang, musikk, teater, kulturvern og i bygdelag og foreninger.

Juryen er frivilligrådet, som består av representanter fra lag og foreninger. Rådet har også i år fått inn mange, og gode forslag på kandidater til ildsjelprisen.

– Vi har mange ildsjeler i Øksnes, noe som gjør jobben med kåringen vanskelig. Men på vegne av juryen har jeg nå den glede og meddele at vedkommende som i år er tildelt tittelen årets ildsjel, er en stor Øksnes-patriot som sjelden sier nei til å gjøre en dugnadsjobb. Det er særlig innen idrett at vedkommende gjennom det meste av sitt liv har lagt ned utallige treninger og dugnadstimer, uttalte frivilligkoordinator Kine Bolstad under torsdagens kommunestyremøte.

Walter har vært en trofast fotballspiller som har gått gradene fra barnefotball til veteran i IL Morild. Som spiller, foresatt, trener, dommer, bussjåfør og oppmann. Ikke bare i IL Morild var han aktiv, men også i naboklubben Alsvåg som trener for damefotballen.

Da IL Morild hadde stadion i Øvergården satt Walter ofte bak rattet i maskinene når grusbanen skulle prepareres før kamp eller når den skulle ryddes for snø på vinteren til trening.

– Det var en jobb han satte sin ære i å få gjort ordentlig og til rett tid. Walter er også ett ja-menneske som stiller opp når noen ber om en utstrakt hånd, både i egen kommune og nabokommune, påpekte Bolstad.

Nå som Walter er blitt pensjonist og ikke er aktiv spiller eller dommer, har han de siste årene hatt rollen som oppmann, sjåfør, saftblander, ball-henter, motivator og støttespiller for både A- og B-laget til IL Morild, en jobb han har utført til perfeksjonisme.

– Sitat fra trener Knudsen: «Æ skjønne ikkje kordan vi har klart oss uten han før». Så gratulerer til årets ildsjel som er Walter Jakobsen, fastslo Bolstad til applaus fra en fullsatt kommunestyresal.