– Selvfølgelig er det delte meninger om flyttingen fra Sommarøy skole

Meninger

En opprivende debatt om skolestruktur i Øksnes vil nok sikkert aldri ta slutt, og når historiebøkene skal skrives om det som har skjedd i Øksnes de siste årene så kan det nok hende at noen blir sittende med en litt flau smak.

Flere har kontaktet meg de siste dagene og mange gode diskusjoner har det blitt. En sa til meg i en prat, «tro hvis politikerne kunne hatt den egenskapen at de kunne gjøre om på vedtak, når de så hvor galt det gikk av gårde med det de har vedtatt». Kloke ord som det hadde vært hyggelig å se hvis noen kunne ta til orde for og faktisk gjøre noe med.



Når det nå gjelder om det skal bli overflytting av halve Sommarøy skole etter påske, skal det bli spennende og se om hva utfallet blir og om demokratiske prosesser hvor møter blir avholdt til det beste for barna, ikke bare for å drikke kaffe, men for det å tenke på at vi alle skal ha mulighet til å bli sett og hørt.

Også det å gi alle en lik mulighet til å gå gjennom oppveksten med nære og trygge omgivelser.

Jeg skal være den første til å bidra og håper dette kan vise seg mulig å gjennomføre også i Øksnes, noe jeg er helt sikker på går an.



Som en liten redegjørelse for brevet som kom inn til Øksnes kommune og også er gjengitt i media fra min FAU - kollega Veronica Gabrielsen vil jeg komme med noen presisjoner som jeg føler er på sin plass.



Undertegnende og Gabrielsen hadde en god diskusjon kvelden før formannskapet hvor en del ting ble løst opp i og hvor også flere konstruktive ideer ble fremsatt.

Det ble også i denne samtalen understreket av begge parter at det er viktig og være redelig overfor hverandre særlig når en står i en slik opprivende og trist situasjon som en gjør nå.

Jeg ble ikke overrasket over at hun ønsket og komme med sin mening i saken men noen av punktene trenger en avklaring. Først av alt er det på sin plass å nevne at Gabrielsen er medlem av et parti i Øksnes som har vedtatt nedleggelse av Sommarøy skole.

Det har aldri vært ført i pennen at jeg har uttalt meg på vegna av verken FAU eller en samlet foreldregruppe.

Med mellom 80 og 90 foreldre skulle det bare mangle at meninger er delte, og det skulle ikke være nødvendig med en slik uklar presisering som kanskje av noen da vil oppfattes som om FAU ikke er samstemte.

Jeg har flere år i FAU og vi har samarbeidet godt å ikke minst utrettet mange flotte å viktige ting for barna våre. Det er som FAU medlem ikke ens private mening som skal fremlegges, men flertallet fra den klassen man representerer. Mine uttalelser er ført i pennen som forelder og jeg har presisert at som mangeårig nestleder av FAU har jeg meget god kjennskap til de prosesser som har vært gjennomført i debatten rundt Sommarøy skole, flere av de har overhode ikke vært demokratiske og verdige.

Så når en slik sak blir tredd ned over hodet på oss så uten at vi har en gang vært involvert eller informert om de påståtte problemer føler jeg det virkelig på sin plass og si ifra at udemokratiske prosesser ikke er greit og må være en del av. Jeg har selv barn i de eldste klassetrinnene på skolen og de vil ikke bli berørt av en eventuell flytting til Myre i vår, det sier vel kanskje litt om at min agenda er å tenke på samtlige barn i denne prosessen samtidig så jeg igjen må påpeke at vi lever i et demokrati.



Uansett hvilke problemer som måtte dukke opp ved en skole så er det skoleeier sitt ansvar og i dette tilfellet er det Øksnes kommune. Da blir det alt for lettvint og bare flytte barna i stedet for å løse problemene. Er det slik vi ønsker vårt samfunn, at vi skal «pisse i buksa når vi fryser». Nei handlinger må til og problemene må løses hva enn de er.

En utbygging på Myre med store kostnader må jo som alle forstår finansieres. Kuttene må enten skje i sektoren for skole og barnehage eller i pleie og omsorgsektoren. Er dette gjennomtenkt når kanskje kommunens beste skole står på Sommarøy???

Å samle alle (store og små) i en kjempestor skole vil trolig ikke bli lykken for alle. Det handler ofte om å bli sett og forstått. I overfylte klasserom vil kampen ofte stå om andre ting og ikke kjerneverdiene



Jeg er fullstendig klar over at det er å kaste en brannfakkel på et bål, men hva med og for eksempel flytte barna fra Myre til Sommarøy, hvis ingen andre løsninger skulle finnes. Da hadde i alle fall barna og de ansatte sluppet å jobbe under uverdige forhold bygningsmessig og plassmessig. Jeg har snakket med flere som mener dette er en mye bedre løsning i stedet for at barna på både Myre og Sommarøy skal «unngjelde» for situasjonen som har oppstått. Viser til planen som ble skissert fra rektor ved Myre skole i informasjonsmøtet som vel ikke kan sies og være annet en et hån ovenfor barna om hvordan dette skal organiseres. Mange er ikke klar over hvordan denne planen ser ut, men den består av noen linjer skrevet på et ark om hvordan barn skal stues i hop i trange og overfylte rom og elever splittes rundt omkring.

Et dårlig handverk som er et av mange bevis på at saken ikke har hatt en god prosess rundt seg i behandlingen. Myre skole er en utrangert skole som er alt for liten arealmessig og burde vært revet for mange år siden. Sommarøy skole anses og være kanskje den skolen av best kvalitet i kommunen og også har areal nok til å kunne gjennomføre en slik kriseløsning hvis det skulle vise seg å være eneste utvei.



Dette og flere andre alternativer er ting som ville i det minste kunne blitt diskutert og avklart i en prosess som hadde foregått riktig. Det som vi dessverre ikke fikk oppleve var at oppvekstmeldingen med dertil strukturmelding for skoler og barnehager ble lagt frem, slik at avgjørelser kunne bli tatt på riktig grunnlag. Her har vi mye å gå på i Øksnes.



Håper på en videre god å åpen dialog i saken mellom alle parter.