– Ja til ei fornybar fremtid

Meninger

Forrige helg brant det varder fra nord til sør i Norge for å advare mot farene ved oljeutvinning i de mest sårbare områdene av kysten vår. Nordland SV støtter Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og kampen for å beholde disse områdene oljefrie. Det er viktig for å ta vare på eksisterende næringsliv, for fiskeria og for naturen vi lever av og med.

Men det må også være en del av en omstilling av næringsliv og samfunnsliv. Framtida kan ikke basere seg på fossile drivstoff. Vi må omstille oss. Derfor satser Nordland SV på omstilling av samferdselen i Nordland. Vi har sammen med samarbeidspartnerne våre i fylkesrådet fått på plass lavutslippsferge i Tjøttabassenget. Dagens Nordlandsekspresser, som er blant de største forurensingskildene vi har i fylket skal byttes ut med mer klimavennlige båter. Nordland SV jobber for ei stor kollektivsatsing i byene våre, og vi jobber for at togene på Nordlandsbanen skal gå på rent hydrogen produsert i Nordland.

Industrien i Nordland er i første rekke i omstilling til grønn produksjon og drift. Industrimiljøene i Nordland er blant de mest miljøvennlige i verden, og ligger i front med å skape en grønn sirkulær økonomi for framtida. Fornybar vannkraft fra Nordland skal først og fremst brukes lokalt, for å gi grobunn for mer grønn verdiskaping.

Nordland SV ønsker ei landbruksnæring som i større grad utnytter beiteressursene i Nordland og som i mye mindre grad bruker importert kraftfor som medfører store utslipp av CO2. Vi vil ha ei fiskerinæring som skaper aktivitet langs kysten og fanger fisken med minst mulig bruk av fossile drivstoff. Derfor satser vi på kystfisket og sier at fisken tilhører kystbefolkninga ikke de som har mest kapital.

Vi kan løse klimautfordringene, også i Nordland. Men da kan vi ikke bruke de store pengene på å lete etter mer olje. I Nordland SV vil vi bygge varig industri, levedyktige primærnæringer, klimanøytral samferdsel og et samfunn som er bedre enn i dag og som er bærekraftig og konkurransedyktig i et tusenårsperspektiv.

Nordland SV sier ja til ei fornybar framtid, og svikter aldri Lofoten, Vesterålen og Senja!