– Bønn for Bergsmohuset/Stoklandhuset

For ei tid siden hadde jeg et avisinnlegg der jeg ba politikerne hindre riving av Bergsmohuset/Stoklandhuset. Jeg er overveldet over responsen jeg fikk, både per telefon, facebook og direkte kontakt. Det er tydelig at det er mange som bryr seg om at huset skal bevares.

Når det gjelder riving eller bruksendring, krever Bygningsloven at det utarbeides en reguleringsplan. Den sier hvordan arealet skal brukes. Fra § 12-1.: «Reguleringsplanen er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealet og fysiske omgivelser…» Når en plan legges fram for politikerne, er det dette som skal behandles. At noen har kjøpt eiendommen uten å ha klarlagt om og hvordan de kan bruke den, har ingenting med reguleringsplanen å gjøre. Heller ikke at de har kostet utarbeidelse av planen. Det har derimot bevaring av bygningsmiljø.

Det ryktes at Hoppensprett har vært i kontakt med styret for Menighetshuset for å kjøpe areal til parkeringsplass. Om området, visstnok også inklusive grøntareal, skulle bli regulert til parkering, vil da styret selge det? Det innebærer jo at konsekvensen er at Bergsmohuset rives. Vil de egentlig det?

Vi andre, hva kan vi gjøre? Vi kan snakke med politikerne og tilkjennegi vårt syn. I forbindelse med regulering skal planen legges fram til offentlig ettersyn. Da har vi alle rett til å uttale oss. Vi kan protestere på planene og på den måten kanskje være med å berge huset. Så er det kanskje noen som kjøper det, og det fremdeles kan være en viktig og fin del av bygningsmiljøet på Stokmarknes.