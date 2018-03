– Beklager Kurt Jensen (Sp), Gro Marit Villadsen (Ap) og Per Bayner, dere tar feil!

Meninger

Vi registrerer at det i Vesterålens Avis i dag er kommet noen presiseringer fra inviterte politiske representanter som ikke møtte på folkemøtet vedr. utkast til omsorgsplan på Melbu 19. mars 2018.

Fra Kurt Jensen (Sp), Gro Marit Villadsen (Ap) og Per Bayner hevdes det at ut fra avisinnlegget etter møtet «kan det se ut til at noen forsøker å spre et budskap av at vi 1.1.19 har lagt ned sykehjemmet på Ekren.

Da vil vi presisere at under behandling av planforslaget i planutvalget 15. februar gikk ovennevnte partier inn for følgende vedr. Hadsel sykehjem:

Handlingsdelen, punkt 2, første strekpunkt:

«Avvikling Hadsel sykehjem, jf. Styringsdokumentet 2018 – 2021 », side 27 i omsorgsplanen.

Driftstiltaket i styringsdokumentet fremgår av side 29 i omsorgsplanen og innebærer en reduksjon på 6 mill. i 2018, 16. mill. i 2019, 20 mill. i 2020 og 2021.

I styringsdokumentet refererer tiltaket seg til tiltak C- 06 Redusere antall plasser Hadsel sykehjem, hvor det fremgår som følger:

Hadsel sykehjem har ikke driftsmidler igjen i 2019, jamfør dagens vedtatte økonomiplan. For å kunne komme i posisjon til å stenge driften 1.1.2019 er det nødvendig med en gradvis nedtrapping gjennom 2018. Det vil også være behov for å overføre kompetent arbeidskraft fra Hadsel sykehjem til andre områder i tjenesten, slik at en nedtrapping gjennom året kan sikre at kompetansen videreføres i kommunen. Det legges ikke opp til at besparelsen skjer gjennom oppsigelser av faste ansatte, men ved at overflødige ansatte ved Hadsel sykehjem løpende tilbys andre, ledige stillinger i sektoren.

Det er dette dere har stemt for i planutvalget!

MOS fremmet på vegne av MOS og FRP følgende endringsforslag til Handlingsplanens punkt 2, første strekpunkt:

Driften ved Hadsel sykehjem videreføres på eksisterende nivå, dvs. med 25 plasser inntil alternativt institusjonstilbud er etablert på Ekren.

Det startes planarbeid med sikte på etablering av 28. institusjonsplasser på området fra 2020/2021, spesielt tilpasset pleietrengende med langtkommet demenssykdom. Det vurderes om deler av eksisterende bygningsmasse kan benyttes i kombinasjon med nybygg, evt. om kun nybygg på område bak eksisterende institusjon.

Bygningsmessig utformingen skal baseres på faglige spesialistråd for institusjonstilbud til demente med langtkommet sykdom, herunder boform i små grupper, alle boenhetene med direktetilgang til uteområde (1 etg.) og skjermede uteområder tilpasset denne gruppen/sansehager.

I det videre planarbeidet vurderes om tiltaket skal organiseres som sykehjem eller HDO med forsterket bemanning. Bemanningen skal baseres på personell med adekvat kompetanse og med ansatte spesielt knyttet til denne oppgaven, dette for å skape trygghet gjennom kjent personell.

Vi fikk dessverre ikke flertall for dette forslaget!

Vi er selvfølgelig klar over at posisjonen la inn 3,5 mill. ekstra i budsjettvedtaket for 2018 og 2,8 mill. ekstra for 2019. Dette er, som dere vet ikke, ikke inntatt i dokumentet og kan derfor ikke bli hensyntatt i høringsprosessen.

Det ble nevnt under møtet at det i vedtatt budsjett ble lagt inn driftsmidler til en viss drift ved institusjonen i noen måneder i 2019, men dette endrer ingen realiteter i vesentlig grad.

Realiteten er Ap, Sp og Sv går inn for å avvikle driften ved Hadsel sykehjem lenge før ny institusjon el. utleieboliger på området er på plass. Slik vi oppfattet Ap sin representant på folkemøtet, skulle pasientene ved Hadsel sykehjem overflyttes til Stokmarknes HDO ved ferdigstillelse i november 2018.

Vi synet imidlertid det er hyggelig at dere i artikkelen og at politikere under folkemøtet, ga uttrykk for at egne vedtak ikke var gjennomførbare.

Vi håper at dette betyr at posisjonen nærmer seg budsjettforslaget fra FRP, V og MOS, hvor det ble foreslått å sette av midler til full drift av Hadsel sykehjem i hele planperioden.

Dere hevder videre at FRP, H, V og MOS la ned 10 plasser i gammelfløya på Ekren. Dette er langt fra hele sannheten. Jeg minner om at MOS i møte 12.11.15 foreslo å stille nedbyggingen av nevnte plassene i bero fordi dette ikke ble lengre ansett som forsvarlig. Ap, Sp og Sv stemte for en fortsatt nedbygging.

Det er også feil at FRP og MOS ønsker at alt skal være som før uten finansiering. Vi fremmet som nevnt ovenfor, forslag om finansiering under budsjettbehandlingen i desember. Vi har videre vært klare på at fremtidig sykehjemsdrift på Ekren med hovedansvar for de sykeste demente, skal baseres på sykehjemsforskriften og for øvrig på en drift med faglig tyngde, tilpasset denne gruppen.