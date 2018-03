– Kjære stortingsrepresentanter

Meninger

På vegne av våre medlemmer og på vegne av alle nordmenn som er motstandere av at Norge skal tilknytte seg til Energibyrået ACER, ber jeg dere om å bruke litt av deres tid i dag til å lytte på folket, det samme folket som har gitt dere sine stemmer og som dere har gitt et demokratisk løfte til. Det hviler et stort ansvar på skuldrene deres og stemmen til hver og en av dere er avgjørende. Den kan skape tillit, håp og positivt engasjement, men den kan også skape avstand mellom dere folkevalgte og folket, mellom Stortinget og nasjonen.

Vi ønsker å bruke denne anledningen til å informere dere om at folkeaksjonen STOPP ACER erklærer solidaritet med Island og støtter deres veto mot innføring av EUs tredje energimarkedspakke. I denne forbindelse startet vi et opprop. Innsamlede signaturer ble i dag sendt til den Islandske regjeringen og til de to Islandske regjeringspartiene; Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet. I tillegg har vi sendt en e-post til Eu-parlamentet med henstilling til demokratisk støtte.